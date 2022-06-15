"Ласточки" Аны Моры: исполнительница фаду выступила в Лионе

Ана Мора - португальская певица, исполнительница фаду. Она выступала с музыкантами The Rolling Stones и Принсем, который был ее другом. Сейчас Ана Мора готовится к выпуску нового альбома.

Euronews встретился с артисткой спустя некоторое время после того, как она стала мамой.

Ана Мора, певица: "Название нового альбома пока не разглашается. Он должен выйти в конце лета, в сентябре. Для меня это особенный альбом, поэтому и его выход так затянулся. К тому же я забеременела и хотела подождать, чтобы иметь больше возможностей к моменту выхода альбома".

"Обними меня" - эта композиция посвящена новорожденной дочери Аны Моры. В ней звучат мелодии, отражающие и ангольские корни певицы, и влияние музыки ее родины.

Ана Мора, певица: "Посетить Анголу было моей большой мечтой. Я уже это сделала. Я росла в окружении ангольской музыки. Дома у родителей музыка звучала постоянно, да они и сами играли, и пели. Я выросла в такой музыкальной среде, где была возможность услышать и прочувствовать разные музыкальные жанры".

В новой работе Aны Моры смешиваются разные жанры и стили. Звуки музыки провоцируют слушателя двигаться в такт вместе с самой исполнительницей.

Ана Мора, певица: "Тема композиции "Ласточки" сочетает в себе оттенки фаду и присутствие музыки, традиционной для португальской провинции Миньо. Там тоже мои корни, мой отец с севера Португалии. В синглах "Обними меня" и "Жакаранда" есть чувственность кизомбы".

Новые ритмы в творчестве Моры - дань памяти Принсу, ее старому доброму другу, которого не стало в 2016 году.

Ана Мора, певица: "Я написала "Жакаранду" для Принса. Это дань уважения. Принсу нравилась моя музыка, но однажды он сказал, "твоей музыке нужен бит". И вот так бит и появился в этой истории с Жакарандой". Думаю, Принс был бы очень счастлив".

Этим летом Ана Мора выступит в Испании, и Венгрии и уже дала концерт в рамках фестиваля "Ночи Фурвьер" во французском Лионе.