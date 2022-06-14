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Франция

Железного коня заменит настоящий?

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Железного коня заменит настоящий?
Железного коня заменит настоящий?   -   Авторское право  AFP

Замок Руйяк расположен в винодельческом регионе Бордо. Владельцы замка решили отказаться от трактора и теперь обрабатывают почву своих виноградников с помощью этой лошади першеронской породы по кличке Титан. Здесь убеждены, что при таком подходе почва сохраняется лучше, что, в свою очередь, сказывается на качестве винограда и вина. По словам Лорана Сиснеро, хозяина замка, есть и другие преимущества:

– По нашим подсчётам, теперь, когда у нас в хозяйстве почти 60% работ вместо тракторов выполняют лошади, наши выбросы углекислого газа сократились на 15%.

Но для того, чтобы заменить трактор лошадью, требуется многому научиться. Такая возможность даётся в специальной конной школе для виноделов, находящейся в департаменте Жиронда, известном своими марочными винами.

– Сложнее всего научиться согласовывать все движения, – делится Рафаэль Верден-Сиорат, ученица школы, – ничего не упускать из виду, следить за лошадью, её положением, не забывать об инструменте, смотреть, чтобы лошадь не поранилась.

С лошадью работа идёт не так быстро, как с трактором, но есть и ряд преимуществ. Лошадь обучена останавливаться при малейшем сопротивлении плуга, чтобы не повредить корни лозы. Поясняет Софи Парель, преподаватель школы:

– Все больше винодельческих хозяйств рассматривают возможность использовать, как прежде, лошадей на виноградниках, поскольку лошади выступают реальной альтернативой ископаемому топливу. Лошади, к тому же, легко могут пройти там, где трактор не проедет. Они не так сильно трамбуют почву, и шума от них тоже гораздо меньше. Они могут заменить трактор или стать к нему дополнением. Именно для этого три года назад была создана эта школа. В прошлом году здесь прошли обучение 40 человек.

Сейчас во Франции около 300 виноделов используют в хозяйстве лошадей.