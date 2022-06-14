На Европу надвигается экстремальная жара

Жара медленно, но верно берет бразды правления в Европе. И традиционно первой она пришла в страны Средиземноморья.

В 32 провинциях Испании готовятся к экстремальным температурам. Согласно государственной метеослужбе, материковая часть королевства и Балеарские острова останутся под властью жары минимум до четверга.

Судя по прогнозам, из одиннадцати регионов, находящихся в зоне риска, пять пострадают больше всего, в некоторых местах столбик термометра поднимется до 43 градусов Цельсия.

Столь раннего прихода жары Испания не помнит с 1981 года. Но страдать от летнего зноя будет и юг Франции.

Фредерик Натан, синоптик Météo-France:

— Метеорологическая ситуация такова: над Испанией уже скопился очень жаркий воздух, и постепенное появление области низкого давления вблизи Пиренейского полуострова направит этот очень жаркий воздух в южную часть Франции. Поэтому с завтрашнего дня мы ожидаем очень высокие температуры на юго-западе - 35-36 градусов, а самыми жаркими днями будут четверг, пятница и суббота.

Вспышки экстремальных температур пришли за рекордно жарким маем в обеих странах.

В некоторых частях юга Франции температура превышала 38°C - это примерно на 17°C выше, чем в среднем за сезон.

К тому же все большую тревогу вызывает и засуха: 35 французских департаментов уже ввели ограничения на использование воды.

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