ЕС: помощь палестинцам и израильский газ

В ходе своего первого официального визита в Израиль и на палестинские территории председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Евросоюз возобновит оказание финансовой помощи Палестинской администрации. Около 214 млн евро были заблокированы в 2021 году еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели, усмотревшимв учебниках палестинских школьников антисемитское, по его мнению, содержание.

Блокирование этих средств помешало палестинским семьям, считающимся уязвимыми, получить помощь, а больнице Августа Виктория в оккупированном Восточном Иерусалиме пришлось прекратить лечение больных раком из-за нехватки ресурсов. Единственное финансирование, которое ЕС не урезал, - это 80 млн евро в год, выделяемых Агентству ООН по делам палестинских беженцев.

Позже Норвежский совет по делам беженцев, подтвердил, что палестинские учебники соответствуют стандартам ЮНЕСКО. А 15 стран ЕС выступили против блокировки средств палестинцам.

"Я очень рада сообщить, что финансирование 2021 года уже может быть выделено. Все проблемы уже решены", - заявила фон дер Ляйен в Рамаллахе на пресс-конференции с премьер-министром Палестины Мохаммедом Стайехом.

На встрече фон дер Ляйен со Стайехом было также решено, что ЕС мобилизует 25 млн евро для "улучшения продовольственной безопасности Палестины" перед лицом последствий войны России против Украины, которая повлияла на глобальные поставки зерновых. .

"Российская агрессия оказывает разрушительное воздействие на цены на продукты питания и энергоснабжение, а Палестина зависит от импорта украинских зерновых, как и многие другие страны мира", - сказала в связи с этим глава Еврокомиссии.

Позже она встретилась с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, чтобы обсудить, среди прочего, вопрос об израильских газовых месторождениях в Восточном Средиземноморье. За несколько часов до этой встречи премьер-министр Италии Марио Драги, также посетивший регион, дал понять, чего хочет ЕС.

"На энергетическом фронте мы будем вместе работать над использованием газовых ресурсов восточного Средиземноморья и развитием возобновляемых источников энергии. Мы хотим уменьшить нашу зависимость от российского газа и ускорить энергетический переход для решения климатических проблем, чтобы достичь целей, которые мы перед собой поставили", - сказал Драги.

На этом пути ещё многое предстоит обсудить. У Израиля нет трубопровода, соединяющего его буровые установки с Южной Европой. Строительство такой артерии - один из вопросов, которыерассматриваются в процессе разработки плана по получению доступа к израильскому газу.