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Текстовая трансляция Euronews | Северодонецк: "бои за каждый метр"

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Танк ВСУ в Северодонецке
Танк ВСУ в Северодонецке   -   Авторское право  Oleksandr Ratushniak/AP

В Северодонецке армия РФ вытеснила украинские подразделения из центра города, боевые действия продолжаются, сообщает Генштаб ВСУ. Артиллерийскому обстрелу подверглись Лисичанск и Тошковка.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "террором" ракетные удары по украинским городам. "После ракетного удара по Тернопольской области в больницах находится 10 человек. Никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе не было. Это террор", - сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.

Вооруженные силы России крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили в Тернопольской области крупный склад поставленных Киеву из США и ЕС противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские военные разместили на поврежденных домах в городе сообщения о "сносе в течение двух недель". По его словам, жителям предложено покинуть эти дома.

Украинские военные обстреляли в понедельник Донецк, по Кировскому району выпущено 20 ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщили в ДНР.

Euronews ведет текстовую трансляцию 110-го дня войны в Украине.

06:56

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "террором" ракетные удары российской армии по украинским городам.

"После ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся десять человек. Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе, как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это террор, просто террор.

Среди пострадавших – девочка, ей 12 лет, она из Харькова. Она уехала на Тернопольщину, чтобы спастись от российской армии. И именно такие факты будут теперь определять восприятие России в мире. Не Петр I или Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", - сказал в вечернем видеообращении украинский президент.