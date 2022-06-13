В Северодонецке разрушены все мосты, центр под контролем армии РФ

Центр Северодонецка на востоке Украины перешел под контроль армии РФ, информацию об этом подтвердили в генштабе ВСУ. Власти Луганской области сообщили, что Северодонецк не заблокирован и часть районов остается под украинским контролем, но разрушены все мосты ведущие в город, в связи с чем невозможны эвакуация и подвоз гуманитарных грузов. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Боевые действия продолжаются. Более 500 мирных жителей укрываются на территории химзавода "Азот".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, остановлено наступление российских сил на юге страны. В своем вечернем обращении к украинцам он вновь заявил, что украинская армия более всего нуждается в современной артиллерии.

Минобороны РФ утверждает. что в результате ударов по железнодорожной станции под Донецком уничтожено большое количество вооружения армии Украины, в том числе поставленного из США и Европы.

В понедельник, как заявляют представители самопровозглашенной ДНР, массированному артобсртелу со стороны украинских войск подвергся Донецк, погибли четыре человека, 22 получили ранения. Снаряды прилетали в спальные и центральные районы города, обстрелам подверглись Майский рынок в Буденновском районе, а также роддом, в результате чего в здании начался пожар, и здание больницы.

По оценкам правозащитной организации Amnesty International, сотни мирных жителей погибли в украинском Харькове в результате российски неизбирательных обстрелов с использованием запрещенных во многих странах кассетных боеприпасов и заведомо неточных ракет.

Основные российские силы сконцентрированы в Донбассе, но и другие регионы Украины подвергаются ударам. В понедельник в Черниговской области были эвакуированы жители четырех населенных пунктов из-за угрозы распространения пожаров в результате попадания российских ракет.