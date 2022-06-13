Финансовые рынки реагируют на инфляцию

В первый день недели основные фондовые биржи Европы закрылись снижением котировок. Так, французский индекс CAC-40 просел на более чем 2,5%, немецкий DAX — на 2,4%. Рынки реагируют на рекордные показатели инфляции и решение европейского центрального банка ужесточить с июля денежно-кредитную политику.

В ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже также просели ключевые индекс: промышленный Dow Jones на 2%, индекс компаний широкого рынка S&P 500 потерял более 3%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — почти 4%.

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США и инвесторы опасаются более жесткого повышения процентной ставки. Максимальная за последние 40 лет инфляция и повышение ставок подталкивают инвесторов к отказу от рискованных активов, в связи с чем рухнули курсы криптовалют.