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мир

Финансовые рынки реагируют на инфляцию

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 Euronews
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Трейдеры на бирже в Нью-Йорке
Трейдеры на бирже в Нью-Йорке   -   Авторское право  David L. Nemec/New York Stock Exchange via AP

В первый день недели основные фондовые биржи Европы закрылись снижением котировок. Так, французский индекс CAC-40 просел на более чем 2,5%, немецкий DAX —  на 2,4%. Рынки реагируют на рекордные показатели инфляции и решение европейского центрального банка ужесточить с июля денежно-кредитную политику.

В ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже также просели  ключевые индекс: промышленный Dow Jones на 2%, индекс компаний широкого рынка S&P 500 потерял более 3%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — почти 4%. 

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США и инвесторы опасаются более жесткого повышения процентной ставки. Максимальная за последние  40 лет инфляция и повышение ставок подталкивают инвесторов к отказу от рискованных активов, в связи с чем рухнули курсы криптовалют.