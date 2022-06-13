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Германия

Европейское космическое агентство обновило карту Млечного пути

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 Андрей Позняков
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Общий вид карты звёздного неба, представленной ЕКА 13 июня 2022
Общий вид карты звёздного неба, представленной ЕКА 13 июня 2022   -   Авторское право  ESA Handout via AP

Европейское космическое агентство опубликовало обновлённый атлас Млечного пути с данным почти о двух миллиардах объектов. Трёхмерная карта галактики составлена благодаря орбитальному телескопу Гайя. Он зафиксировал, в частности, сейсмическую активность звёзд, которые при этом меняют не только размер, но и форму.

Мы обнаруживаем в звёздах очень слабые колебания, которые проливают свет на интересные особенности внутренней жизни звёзд, позволяют лучше понять их структуру, что в перспективе поможет послужить теоретическим моделям. Это очень важный шаг к пониманию физики звёзд.
Тимо Прусти
астроном Европейского космического агентства

Телескоп Gaia был запущен в 2013 г. В Европейском космическом агентстве подчеркивают исключительную точность рассчётов координат объектов в рамках этого проекта. Пока что это самый подробный звёздный атлас: в нём учтёны около 1 процента объектов нашей галактики.