«Марши во имя жизней» в США

Тысячи американцев приняли участие в манифестациях с требованием ужесточить законы о продаже огнестрельного оружия. Крупнейшая из демонстраций, получивших название «Марш во имя жизней», прошла в Вашингтоне.

Среди выступающих была внучка Мартина Лютера Кинга Йоланда, задавшая вопрос собравшимся: «Готовы ли вы, юные, старые, среднего возраста, стать поколениями, которые заставляют себя услышать с помощью голосов, а не пуль?»

Манифестантов поддержал президент США Джо Байден:

«Продолжайте ваш марш. Это важно. Этот вопрос уже обсуждается в ходе предвыборной кампании. Сенаторы, конгрессмены начинают прислушиваться, когда люди говорят: "это повлияет на мое голосование". То, что сейчас предлагается в Палате представителей и Сенате – незначительно. То есть это важно, но это не всё, что нужно сделать».

По официальным данным, только в 2020 г. от огнестрельного оружия в США погибли 45 222 человек. А с начала этого года уже были застрелены 19 300. 24 мая в результате стрельбы в начальной школе в Техасе был убит 21 человек.

Конгрессмены внесли законопроект о повышении минимального возраста для приобретения оружия с 18 до 21 года. Предлагается также увеличить финансирование психиатрических служб, предоставить право властям конфисковывать оружие у подозрительных лиц и усилить охрану школ.