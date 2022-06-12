Демонстранты в Брюсселе призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

Украина должна получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Таков посыл демонстрантов, выстроившихся в живую цепь в Брюсселе, у здания Европейской комиссии. Украина, считают участники протеста, много раз доказывала, что она является государством, отстаивающим европейские ценности.

Андреа Кастанья, Promote Ukraine: "Европейский Союз определенно будет сильнее, если в него войдет Украина, потому что Украина может многое предложить Евросоюзу как в плане продовольствия, так и промышленности".

Яна Бровдий, Promote Ukraine: "Мы находимся сейчас на переднем крае, и те государства-члены, которые сопротивляются предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС, должны понимать: если Украина падет, ЕС и многие страны сообщества окажутся под угрозой".

Урсула фон дер Ляйен, в ходе второго с начала войны визита в Киев, сказала, что Еврокомиссия "круглосуточно" работает над рассмотрением украинской заявки. Брюссель до конца следующей недели должен обнародовать рекомендации о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.