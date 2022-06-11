Массовые демонстрации в США: манифестанты требуют ограничить продажу оружия

В городах США десятки тысяч людей вышли на митинги против насилия с применением огнестрельного оружия. Акции протеста инициировала общественная организация "Марш за наши жизни". Группа была основана учащимися, пережившими массовую стрельбу в 2018 году в средней школе Паркленда, штат Флорида. Демонстранты требуют от властей ограничить продажу оружия в стране:

"Мне очень тяжело находиться здесь сегодня, четыре года спустя, на том же самом месте, потому что я не могу поверить, что мы все еще переживаем это снова и снова. Что-то должно измениться. Я молюсь, чтобы на этот раз действительно что-то изменилось, но все сложнее сохранять надежду".

"Более 80% американцев поддерживают проведение здравой политики, поэтому нашим избранникам просто необходимо прислушаться к нам, и тогда, надеюсь, мы увидим какие-то действия в ближайшие несколько недель".

В минувшую среду Палата представителей, контролируемая демократами, одобрила законопроект, предусматривающий повышение возрастного ценза для покупателей полуавтоматических винтовок и запрет на продажу магазинов емкостью более чем 15 патронов.

Однако предполагается, что данная инициатива не получит необходимой поддержки в Сенате Конгресса США из-за позиции республиканцев.