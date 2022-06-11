Парады достоинства в Риме и Катманду

В Европе после длившейся два года пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений снова проходят парады достоинства. Тысячи представителей ЛГБТ сообщества вышли на улицы Рима. У многих в руках плакаты "Мир и любовь". Впервые такое мероприятие в итальянской столице состоялось в 1994 году.

В минувшее воскресенье тысячи членов тайского сообщества ЛГБТК+ прошли с радужными флагами по Бангкоку. Демонстранты требовали гендерного равенства, призывали к легализации однополых браков и защите прав работников секс-индустрии. В марше принял участие мэр Чатчат Ситтипан.

Ежегодный парад гордости вернулся на улицы Катманду столицы Непала. Политика государства по отношению к ЛГБТ считается одной из самых прогрессивных в странах Южной Азии, хотя закон по-прежнему не разрешает однополые браки.