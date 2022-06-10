В Северодонецке не прекращаются ожесточенные бои

На сто седьмой день войны в Украине представители самопровозглашенной Луганской Народной Республике заявили, что российские военные блокировали территорию химического завода "Азот" в Северодонецке. Предполагается, что помимо украинских солдат, в помещениях предприятия могут находиться и мирные люди.

Российская артиллерия, говорится в сводке ВСУ, не прекращает наносить удары в районе населенных пунктов Донбасса.

Эти кадры распространило минобороны России. На видео, как утверждается, запечатлены моменты уничтожения бронетехники подразделений ВСУ, зафиксированное беспилотным летательным аппаратом.

Киев призывает Запад ускорить поставки современного оружия и боеприпасов, чтобы противостоять российским силам.

В городе Стаханов Луганской области Украины горит местный стадион. Помещения спортивного комплекса, где, как сообщается, находилась база ЧВК "Вагнер" были обстреляны ВСУ.

Пока Россия медленно продвигается к своей цели - установлению полного контроля над Донбассом, Украина пытается вернуть утраченные территории в других регионах. Группа журналистов наблюдала присутствие украинских военных в некоторых селах Херсонской области.

Херсон стал первым крупным городом, занятым российскими силами. Отмечается, что здесь сейчас люди испытывают критическую нехватку медикаментов.