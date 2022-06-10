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мир

Тонны британского урожая идут на выброс — работать некому

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 Luke Hanrahan
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Сбор салата в Кенте
Сбор салата в Кенте   -   Авторское право  Euronews

Сотни гектаров, засеянных салатом. Но целые поля выращенного в Кенте урожая в этом году пропали зря. Все из-за того, что второй год подряд, собирать его было просто некому.

Наверное, мы потеряли около 15-20% урожая этого года — около 150 тонн
Николас Оттли
директор по сельскому хозяйству Laurence J Betts Ltd

Работники из Восточной Европы - которые собирали этот салат-латук до "брексита" не вернулись. Вместо этого фермерам пришлось искать сезонную рабочую силу намного дальше — в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. Так почему бы не нанять британцев?

Николас Оттли, директор по сельскому хозяйству Laurence J Betts Ltd:

— _Мы пытались привлечь британцев, очень старались, но ничего не вышло - все в пустую. Мы сотрудничаем с центром занятости Мейдстоуна уже четыре года, и за это время ни один человек не откликнулся. _Так что, пожалуйста, прекратите эту риторику, потому что это абсолютная чушь.

В 150 км отсюда - в Западном Сассексе один из крупнейших в стране производителей овощей Barfoots of Botley как раз столкнулся с этой проблемой. Найти рабочую силу в этом году им было исключительно сложно, задерживался приезд людей по программе сезонных работников.

Эта программа предлагает краткосрочные визы для сельскохозяйственных рабочих. 

Благодаря ей в этом году британским производителям удалось пригласить на работу 30 000 мигрантов с возможностью, при необходимости, нанять еще десять тысяч человек. Правительство еще не согласилось допустить дополнительных рабочих — фермеры говорят, что это нужно сделать как можно скорее, пока не стало слишком поздно.

Люк Ханрахан, Euronews:

— _В прошлом году на этой ферме пропало 600 тонн урожая. Битва за поиск рабочих в этом году была почти такой же сложной._И фермеры говорят, что если большему количеству сезонных мигрантов не будет позволено собирать эту брокколи, поля, подобные этому, перестанут существовать в Великобритании.

Чтобы нанять кого-то, привести в порядок все его документы, а затем привезти его в Великобританию, требуется минимум 3 недели. Но урожай никого не ждет, он продолжает расти, и как только созреет до определенного предела, он перестанет соответствовать требованиям британской розничной торговли и пропадет впустую
Джулиан Маркс
Barfoots of Botley

Правительство Великобритании заявило, что признает проблему с трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве. и продлило срок действия виз для сезонных рабочих до конца 2024 года.

Власти также говорят, что работают над привлечением британских работников. Главная проблема - условия труда — на них легко соглашались приезжие работники - но подданных королевы они не устраивают.

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