Саммит стран Юго-Восточной Европы осудил вторжение в Украину

Лидеры стран-участниц Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе обсудили в Салониках форматы регионального взаимодействия, а также перспективы расширения Европейского союза. В саммите участвовали делегации 13 государств, в том числе Греции, Северной Македонии, Турции, Албании и Сербии.

Главной темой стало влияние войны в Украине на безопасность на континенте и проблема сохранения доверительных отношений в условиях геополитического кризиса. Участники саммита осудили российское вторжение.

В третьем десятилетии XXI века невозможно принять существование деспотичного ревизионизма, который грозит не только международному геополитическому балансу, но и международно признанным границам, всему тому, на чём держится современный мир. Историю нельзя переписывать лишь потому, что кто-то решил произвольно переиначить её в своем сознании. Кириакос Митсотакис премьер-министр Греции

Участники Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе не обошли вниманием и проблему принятия новых членов в ЕС. Премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис заявил, что переломным может стать 2033 год, когда, по его словам, в Евросоюз войдут все западнобалканские страны.