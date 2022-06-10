Байден встретился с Болсонару

Президент США Джо Байден провел переговоры со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару, союзником экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Президенты ранее не встречались, и даже не разговаривали друг с другом до того, как заняли места в конференц-центре Лос-Анджелеса, где проходит саммит лидеров Западного полушария. Болсонару баллотируется на второй срок и ставит под сомнение доверие к выборам в своей стране, что встревожило официальных лиц в Вашингтоне. На встрече с Байденом он заявил о готовности Бразилии сотрудничать в поиске выхода из ситуации вокруг Украины, отметив , что взвешенная позиция его страны направлена на действия в интересах мира.