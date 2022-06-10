Донбасс: бежать или остаться?Комментарии
Мучительный выбор: бежать, бросив всё нажитое, или остаться, каждый день рискуя жизнью. Перед ним стоят сегодня жители украинского Лисичанска, как до них жители Мариуполя и Северодонецка.
"Почему я уезжаю? - говорит 53-летняя Елена, - потому что разбили дом, всё. Пооставляла на соседей котов, жалко огороды - посаженные и ухоженные. Но сейчас всё больше и больше стало обстрелов, дома у нас поразбивали. Вчера очень много поуезжали. Вот я еду с матерью, ей 80 лет, на Днепр".
В военных условиях даже питьевая вода становится роскошью, добывать её всё сложнее. Украинские власти заявляют, что делают всё, чтобы предотвратить попадание мирных жителей в тыл врага.
Киев на сегодняшний день вне опасности, но любая точка Украины может стать мишенью, убеждён министр внутренних дел Денис Монастырский. Аналитики не исключают, что Россия в любой момент может открыть другие фронты, чтобы оттянуть украинские силы от восточного рубежа.
В России накануне отметили 350-летие со дня рождения Петра I. Президент Владимир Путин осмотрел выставку на ВДНХ, посвящённую первому российскому императору.
Выступая на встрече с молодыми предпринимателями в преддверии Петербургского международного экономического форума, Путин выразил уверенность, что Пётр Первый в годы Северной войны не отторгал, но возвращал исконные русские земли, а сейчас "возвращать и укреплять" выпало современной России.
Россия через десять лет будет жить лучше, пообещал он.