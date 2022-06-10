Донбасс: бежать или остаться?

Мучительный выбор: бежать, бросив всё нажитое, или остаться, каждый день рискуя жизнью. Перед ним стоят сегодня жители украинского Лисичанска, как до них жители Мариуполя и Северодонецка.

"Почему я уезжаю? - говорит 53-летняя Елена, - потому что разбили дом, всё. Пооставляла на соседей котов, жалко огороды - посаженные и ухоженные. Но сейчас всё больше и больше стало обстрелов, дома у нас поразбивали. Вчера очень много поуезжали. Вот я еду с матерью, ей 80 лет, на Днепр".

В военных условиях даже питьевая вода становится роскошью, добывать её всё сложнее. Украинские власти заявляют, что делают всё, чтобы предотвратить попадание мирных жителей в тыл врага.

Важно эвакуировать людей, потому что сейчас нас обстреливают со всех сторон, а жизнь - это самое главное, самое ценное, что есть у человека... Александр подполковник спецназа Луганской области

Киев на сегодняшний день вне опасности, но любая точка Украины может стать мишенью, убеждён министр внутренних дел Денис Монастырский. Аналитики не исключают, что Россия в любой момент может открыть другие фронты, чтобы оттянуть украинские силы от восточного рубежа.

Даже сейчас, во время этого интервью, мы слышим сирену. Это говорит о том, что мы находимся не в мирном городе, что война еще не закончилась. Мы понимаем, что любое место в Украине может стать целью для ракетного обстрела, включая Киев Денис Монастырский глава МВД Украины

В России накануне отметили 350-летие со дня рождения Петра I. Президент Владимир Путин осмотрел выставку на ВДНХ, посвящённую первому российскому императору.

Выступая на встрече с молодыми предпринимателями в преддверии Петербургского международного экономического форума, Путин выразил уверенность, что Пётр Первый в годы Северной войны не отторгал, но возвращал исконные русские земли, а сейчас "возвращать и укреплять" выпало современной России.

Россия через десять лет будет жить лучше, пообещал он.