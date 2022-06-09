Тело убитого в Украине корреспондента телеканала BFM TV доставлено во Францию

Гроб с телом погибшего в Украине корреспондента телеканала BFM TV Фредерика Леклерка-Имхоффа доставлен во Францию. В аэропорту Ле Бурже его встретили родственники репортера, руководство BFM TV, представители правительства и подруга журналиста.

Тридцатого мая, недалеко от Лисичанска, Фредерик Леклерк-Имхофф освещал операцию по эвакуации гражданского населения. Во время российского обстрела, как заявила глава МИД Франции, мужчина получил осколочное ранение в шею: оно оказалось смертельным.

С Фредериком находились корреспондент Максим Брандштеттер (он был ранен в ногу) и Оксана Леута- журналистка-переводчица. Она не пострадала.

В пятницу в 18:30 на площади Республики в Париже пройдет церемония прощания с Фредериком Леклерком-Имхоффом в присутствии его семьи, друзей и коллег. На телеканале BFM TV Фредерик проработал шесть лет. На момент гибели ему было тридцать два года.

По данным международной неправительственной организации "Репортеры без границ", с начала вторжения России в Украину, во время работы во фронтовых условиях погибли по меньшей мере восемь журналистов.