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Франция

Тело убитого в Украине корреспондента телеканала BFM TV доставлено во Францию

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Ле Бурже, Франция
Ле Бурже, Франция   -   Авторское право  JULIEN DE ROSA/AP

Гроб с телом погибшего в Украине корреспондента телеканала BFM TV Фредерика Леклерка-Имхоффа доставлен во Францию. В аэропорту Ле Бурже его встретили родственники репортера, руководство BFM TV, представители правительства и подруга журналиста.

Тридцатого мая, недалеко от Лисичанска, Фредерик Леклерк-Имхофф освещал операцию по эвакуации гражданского населения. Во время российского обстрела, как заявила глава МИД Франции, мужчина получил осколочное ранение в шею: оно оказалось смертельным.

С Фредериком находились корреспондент Максим Брандштеттер (он был ранен в ногу) и Оксана Леута- журналистка-переводчица. Она не пострадала. 

В пятницу в 18:30 на площади Республики в Париже пройдет церемония прощания с Фредериком Леклерком-Имхоффом в присутствии его семьи, друзей и коллег. На телеканале BFM TV Фредерик проработал шесть лет. На момент гибели ему было тридцать два года.

По данным международной неправительственной организации "Репортеры без границ", с начала вторжения России в Украину, во время работы во фронтовых условиях погибли по меньшей мере восемь журналистов.