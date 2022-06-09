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мир

Nemo's Highway: магистраль для рыб

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 Кнарик Хачатрян
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Рыбы плавают возле острова Горгона в Тихом океане у юго-западного побережья Колумбии, 2 декабря 2021 года.
Рыбы плавают возле острова Горгона в Тихом океане у юго-западного побережья Колумбии, 2 декабря 2021 года.   -   Авторское право  LUIS ROBAYO/AFP or licensors

Защита обитателей Тихого океана - цель "Магистрали Немо". Проект Nemo Highway - результат соглашения между Коста-Рикой, Панамой, Эквадором и Колумбией. Он направлен на сохранение коридоров миграции рыб, на которые часто влияет интенсивный промысел.

Эрик Росс Салазар, исполнительный директор общественной организации MigraMar:

"Как только морские животные покидают охраняемые территории, они снова становятся уязвимыми для интенсивного рыболовства и деятельности человека. Так почему бы нам не регулировать и не защищать эти подводные магистрали, соединяющие ключевые районы?"

Учёные смогли доказать с помощью камер, что маршруты существуют. Так мигрируют, например, акулы-молоты, находящиеся на грани исчезновения. С Nemo Highway у них появится новый шанс на жизнь.

Марио Эспиноза, преподаватель биологии Университета Коста-Рики:

"Если нам удастся защитить эти особые места обитания или коридоры, которые животные используют во время своих миграций, мы, наконец, сможем дать им шанс, чтобы они могли дышать, мы дадим им шанс восстановиться".

"Магистраль Немо", где будет разрешён только местный лов рыбы, не находящейся под угрозой исчезновения,  протянется на тысячи километров.