В Бразилии идут поиски пропавших без вести журналиста и гида

В Бразилии не прекращаются поиски журналиста и гида, пропавших без вести в минувшее воскресенье. Британец Дом Филипс и бразилец Бруно Перейра, эксперт по культуре коренных народов, исчезли в отдаленной, покрытой джунглями долине Жавари, недалеко от границы с Перу. На данный момент полиции дали показания шесть человек.

Александр Эдуардо Фонтес, начальник полиции штата Амазонас: "Мы не исключаем ни одной следственной версии. У нас есть две основные линии расследования, две нити. Так или иначе, мы ведем поиски пропавших без вести людей. Существует и вероятность совершения преступления".

Марсело Ксавье, агентство по делам коренных народов: "Мы должны понимать, что площадь Вале-ду-Жавари примерно равна площади Португалии, и это очень негостеприимный район. Сложно, когда два человека в одиночку решают войти в район проживания коренных народов без какого-либо официального уведомления органов безопасности".

Дом Филипс и Бруно Пререйра в последний раз были замечены во время прогулки на лодке. Следовавший за ними мужчина позднее был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен. Местные активисты из числа коренных народов говорят, что на прошлой неделе Филлипс и Перейра получали угрозы во время работы в регионе.