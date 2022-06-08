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Франция

Теракты в Париже 2015 г.: суд выносит решение

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 Кнарик Хачатрян
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Рисунок со слушаний 8 сентября 2021 года: Салах Абдеслам, главный подозреваемый в судебном процессе по делу о терактах 13 ноября 2015 года в Париже
Рисунок со слушаний 8 сентября 2021 года: Салах Абдеслам, главный подозреваемый в судебном процессе по делу о терактах 13 ноября 2015 года в Париже   -   Авторское право  AFP

После девяти месяцев слушаний французский суд должен подвести итоги и вынести решение по делу 19 человек, обвиняемых в соучастии в организации и осуществлении терактов в Париже в ноябре 2015 года. Подсудимых обвиняют в том, что они предоставили убежище, деньги или транспорт нападавшим, которые совершили то, что было названо "худшим злодеянием на французской земле со времен Второй мировой войны".

Салах Абдеслам считается единственным выжившим членом группы исламистских боевиков и единственным, кто прямо обвиняется в убийстве. Все остальные члены ячейки были убиты французской полицией или взорвали себя сами.

Вечером 13-го и в ночь на 14-е ноября 2015 года 130 человек погибли и десятки получили ранения, когда вооружённые джихадисты атаковали в Париже шесть ресторанов и баров, концертный зал "Батаклан" и национальный футбольный стадион. Ожидается, что приговор будет вынесен 29 июня.