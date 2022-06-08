Испанцы готовятся к экстремальной жаре

Испания готовится к наступлению зноя. Синоптики прогнозируют, что уже к пятнице жара распространиться по всей территории страны. Температура в долине Гвадалквивира может достичь 40 градусов. Метеорологи предполагают, что речь идет о самом раннем наступлении экстремальной жары за всё время наблюдений за погодой.

«Жара на полуострове, а также на Балеарских островах, где температура превысит 35 градусов на этих выходных, говорит о том, что нельзя исключать вероятность того, что мы имеем дело с первой аномальной жарой этого года, — говорит официальный представитель государственной метеорологической службы Испании Рубен дель Кампо. — Не нужно торопиться с выводами, но не исключено, что мы столкнулись с первой волной жары лета 2022 г., которая может быть одной из самых ранних за время наблюдений. Потому что самый ранний зарегистрированный случай наступил 11 июня 1981 г.»

Ожидается, что африканская жара будет чувствоваться сильнее, так как она установится в июне, с его самыми длинными световыми днями и за короткие ночи земля не будет успевать охлаждаться. Кроме того, сейчас в Испании установилась безветренная погода.