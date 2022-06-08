Сомали: 45% населения - на грани голода

Помимо надвигающейся нехватки зерна, вызванной войной в Украине, Сомали и другие регионы мира уже пострадали от предыдущих продовольственных кризисов. Четв`ртый подряд неудачный сезон дождей, стремительный рост цен и недостаточное финансирование гуманитарной помощи привели к 160%-му увеличению числа людей, столкнувшихся с катастрофическими уровнями голода и болезней в Сомали.

"У меня было 12 детей, но четверо погибли в этой засухе, - говорит женщина, прошедшая десятки километров, чтобы принести своего сына к врачам. - _Из восьми выживших четверых мне пришлось оставить -_они были больны. Этот малыш был самым нездоровым, поэтому я привела его сюда, чтобы спасти".

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратился к мировому сообществу во главе со странами Большой семёрки, которая соберётся в Германии через несколько недель, с просьбой обратить внимание на предотвращение массового голода в Сомали, выделить новые, дополнительные средства.

"Если мир не отвлечётся от войны в Украине и не начнет действовать немедленно, на Африканском Роге вот-вот произойдет взрыв детской смертности. По оценкам, на сегодняшний день в Сомали уже 386 000 детей отчаянно нуждаются в лечении из-за опасного для жизни острого недоедания, - говорит заместитель регионального директора ЮНИСЕФ Рания Дагаш. - У нас есть только треть от того, что намнеобходимо в этом году".

Климатические изменения и внутренние конфликты очень сильно бьют по Сомали/ Урожай и в этом году практически отсутствовал, с середины прошлого года погибли около 3 млн голов скота. Цены на продукты резко возросли, а гуманитарная помощь пока не поступила в нужном объёме. По данным ООН, на грани голода оказались уже 7,1 млн сомалийцев - около 45% населения. В середине апреля число наиболее сильно пострадавших от недоедания возросло на 160% и достигло 210 тысяч. При этом ситуация продолжает ухудшаться, особенно в шести наиболее засушливых районах страны.