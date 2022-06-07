«Гордым парням» предъявлено обвинение в заговоре

Лидеру и трем другим членам американской праворадикальной организации «Гордые парни» (Proud Boys) предъявлены обвинении в заговоре с целью свержения правительства США (seditious conspiracy).

Попыткой свержения правительства обвинение называет события 6 января 2020 г., когда участники демонстрации в Вашингтоне, оспаривавшие избрание Джо Байдена в президенты США, ворвались в здание Конгресса. Хотя лидера «Гордых парней» Энрике Таррио в этот день в Вашингтоне не было, следствие считает, что он координировал действия участников беспорядков.

Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.