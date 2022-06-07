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США

«Гордым парням» предъявлено обвинение в заговоре

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 Euronews
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Беспорядки у здания Конгресса США, 6 января 2020 г.
Беспорядки у здания Конгресса США, 6 января 2020 г.   -   Авторское право  AP

Лидеру и трем другим членам американской праворадикальной организации «Гордые парни» (Proud Boys) предъявлены обвинении в заговоре с целью свержения правительства США (seditious conspiracy).

Попыткой свержения правительства обвинение называет события 6 января 2020 г., когда участники демонстрации в Вашингтоне, оспаривавшие избрание Джо Байдена в президенты США, ворвались в здание Конгресса. Хотя лидера «Гордых парней» Энрике Таррио в этот день в Вашингтоне не было, следствие считает, что он координировал действия участников беспорядков.

Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.