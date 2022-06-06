Южная Корея и США запустили ракеты в Японское море

Южная Корея и США провели тестовые пуски восьми баллистических ракет с северо-восточной части южно-корейской территории в направлении Японского моря. Как заявили в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных Сил США, "в ходе учений была использована одна ракета армии США и семь ракет Республики Корея", а целью учений была "демонcтрация возможности быстро реагировать на кризисные ситуации".

Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что пуски были произведены в ответ на северо-корейские испытания. Накануне КНДР произвела запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.