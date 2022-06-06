Российских военных в Украине обвиняют в насилии

Российское вторжение в Украину сопровождается сообщениями о злоупотреблениях и преступлениях российских военных. Бомбардировки мирных жителей, убийства, изнасилования....

После нескольких недель расследований ООН сообщила о 124 случаях предполагаемого сексуального насилия, совершенного в ходе войны в Украине.

Прамила Паттен, спецпредставитель генсекретаря ООН по проблеме сексуального насилия:

"Женщины составляют большинство предполагаемых жертв. В 56-ти из 124-х заявлениях говорится о женщинах. 49 заявлений касаются детей: 41-ой девочки и 7-ми мальчиков. В одном случае пол неизвестен. В 19 случаях речь идет о мужчинах, подвергшихся изнасилованию, попытке изнасилования, принуждению к публичному раздеванию и угрозам сексуального насилия".

Постоянный представитель РФ при ООН заявил, что Россия считает своим приоритетом в Украине соблюдение международного гуманитарного права.

Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: "Мы не слышали ни одного примера от докладчиков выступающих делегаций. Но подобные обвинения хорошо ложатся в тщательно создаваемый западными политтехнологами образ российских солдат, как зверей и неотесанных варваров, точно так же, как это делали геббельсовцы на завершающем этапе Второй мировой войны".

Обвинения в изнасилованиях, совершенных российскими военнослужащими в Украине, вызвали волну протестов и демонстраций во многих городах мира. Случаи, о которых сообщили эксперты ООН, охватывают все регионы Украины, где находились российские войска. Предполагается, что это только верхушка айсберга.