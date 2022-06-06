Акция защитников Нойзидлерского озера

Около 120 человек приняли участие в акции «SOS Neusiedl Lake». Несмотря на знойную погоду, они прошли 37 км на лодках, каноэ и катамаранах, чтобы привлечь внимание общества к угрозе, нависающей над озером из-за изменения климата. Это мелководное озеро, известное как Нойзидлерское, а по-венгерски Фертё, — расположено на границе Австрии и Венгрии.

«Защищать нашу окружающую среду, наши окрестности, по-моему, должны все части нашего общества, — уверен один из организаторов акции Михаэль Оберхаузер. — Дело не в том, спортсмен вы или нет, а в том, делаю ли я что-то или сижу дома, ожидая, пока другие сделают что-то для меня. Мы должны действовать уже сейчас».

Это солоноватое озеро иногда называют «Венским морем». Оно четвертое по размеру в Европе, но в последние годы его площадь сокращается. Приток дождевой воды не компенсирует испарения.

«Акция происходит здесь, на озере, — говорит еще один организатор, Тобиас Монте. — Вы видите, что с озером происходит, у вас создается правильное представление. Потому что вода отступает и, возможно, через несколько лет воды будет не так много».

Нойзидлерское озеро это не только популярное место отдыха любителей купания, рыбалки о водных видов спорта. В тростниковых зарослях вдоль всего берега озера гнездятся многочисленные перелетные птицы — цапли, утки, ку­ли­ки.

Еще в 1932 г. на австрийской части побережья был создан национальный парк Нойзидлерзе-Зевинкель. В 1994 г. национальный парк Фертё-Ханшаг был создан с венгерской стороны. В 2001 г. территория этих парков была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.