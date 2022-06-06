Израиль: есть ли здесь место палестинскому флагу?

В Израиле не прекращается полемика на тему: есть ли место в государстве палестинскому флагу? В начале июня на одном из зданий в центре Тель-Авива появились рядом израильский и палестинский флаги. Последний был снят через несколько часов. Флаги вывесили активисты, которые выступают против законопроекта, инициированного партией "Ликуд". Он предусматривает запрет на публичную демонстрацию флагов вражеских государств.

Полотнище в панарабских цветах вызывает негативную реакцию части граждан Израиля, где проживает 20% палестинцев. Во время прощания с убитой журналисткой Аль-Джазиры Ширин Абу Акле израильская полиция срывала закрепленные на катафалке палестинские флаги. И это лишь один из примеров.

Ронни Шакед, НИИ содействия миру имени Гарии С.Трумэна: "За последние 10 лет палестинский флаг стал восприниматься в качестве угрозы израильскому обществу, особенно это касается людей с правыми взглядами. Они используют израильский флаг, чтобы продемонстрировать свой национализм или патриотизм, не только по отношению к государству Израиль, но и к земле Израиля, но они не понимают, что здесь, среди нас, живут палестинцы."

Во время одной из недавних акций израильских националистов у арабского района Иерусалима, над головами демонстрантов пролетел дрон с палестинским флагом.

Когда мирные переговоры остались в далеком прошлом, а оккупация палестинских территорий затягивается, битва за флаг, говорят эксперты, показывает насколько далека палестинская государственность от реальности.