«Победа в экстремальных условиях»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел фотосессию с кубком Мушкетеров на парижской набережной Сены день спустя после того, как он одержал победу в финальном матче Открытого чемпионата Франции. теннисист выиграл 22-й в своей карьере турнир «Большого шлема» — это рекорд среди мужчин. Но из-за травмы стопы победа ему далась нелегко:

«Я играл в течении двух недель в экстремальных условиях. Я играл с инъекцией в нерв для анестезии стопы. Поэтому и я мог играть эти две недели, потому что я ничего не чувствовал в стопе. Потому что врачи смогли вколоть в нее обезболивающее».

Однако участие Надаля в Уимблдонском турнире всё еще под большим вопросом из-за травмы. Теннисист не готов снова играть с анестезией стопы, так как стопу которую человек плохо чувствует легко подвернуть:

«Уимблдон – это приоритет, всегда был приоритетом. Если я смогу сыграть с противовоспалительными уколами, тогда да. А с обезболивающими – нет. Я не хочу снова оказаться в той же ситуации. Один раз можно, но это не та философия жизни, которой я хотел бы придерживаться».