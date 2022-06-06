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Германия

Mercedes-Benz отзывает миллион автомобилей

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Компания отзывает миллион автомобилей
Компания отзывает миллион автомобилей   -   Авторское право  Michael Sohn/AP

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает почти миллион автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с тормозами во внедорожниках и минивэнах классов R, ML and GL. 

В Федеральном автотранспортное ведомстве сообщили, что мера касается автомобилей произведенных с 2004 по 2015 год и обусловлена угрозой коррозии усилителя тормозов. В теории это может привести к неполадкам в работе педали тормоза. Производитель просить владельцев попадающих под отзыв транспортных средств не использовать их до технического осмотра.

Российская газета "Коммерсант" сообщает, что на указанные модели приходилось около 20% всех продаж Mercedes-Benz в РФ. При этом участники рынка отмечают, что существующий запас комплектующих может закончиться к осени. В начале марта компания Mercedes-Benz объявила об уходе с российского рынка из-за войны в Украине.