15 лет тюрьмы за попытку вывоза предметов древности

Иракский суд приговорил к 15 годам тюремного заключения британского гражданина Джима Фиттона по обвинению в попытке вывезти их из страны контрабандным путем предметы древности.

Осужденный 66-летний британец, бывший геолог, заявлял в свою защиту, что он имеет привычку собирать подобранные на земле предметы и что, хотя он догадывался, что подобрал что-то древнее, он не знал, что иракские законы запрещают вывозить из страны археологические находки, а также то, что он не собирался их кому-либо продавать.

Арестованный вместе с Фиттоном гражданин Германии Фолькер Вальдман был судом оправдан, так как его защите удалось доказать, что он не имел преступного намерения.

«Первым делом, — рассказал адвокат Вальдманна, — нужно было доказать, что предметы, за которые ему были предъявлены обвинения, не были взяты на археологическом объекте, а были получены им от другого члена туристической группы, г. Фиттона. Кроме того, было доказано, что он не знал, что имеет дело с артефактами и что собирать их и торговать ими — противозаконно».

Защита Фиттона сочла приговор слишком суровым и намерена обжаловать его в апелляционной инстанции. Законы Ирака о контрабанде предметов древности предусматривают наказания вплоть до смертной казни.