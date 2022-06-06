Десятки жертв пожара и взрыва в порту

Власти Бангладеш пытаются установить причину пожара и мощного взрыва в порту Читтагонг на складе контейнеров с предназначенной для экспорта одеждой. В результате инцидента погибли не менее 49 человек, включая девять пожарных, около 200 пострадали. На территории склада были обнаружены емкости с перекисью водорода, о хранении которых не знали многие сотрудники и пожарные, прибывшие на место происшествия до взрывы. Загорелась также одежда, что способствовало распространению пламени.