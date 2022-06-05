Испанец Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции - в 14-й раз в карьере

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, победив в финале норвежца Каспера Рууда в трех партиях - 6:3, 6:3, 6:0.

Это 22-й трофей, завоеванный знаменитым испанским теннисистом на турнирах серии Большого шлема. Он является рекордсменом по этому показателю в мужском одиночном разряде. При этом "Ролан Гаррос" Надаль выиграл уже в 14-й раз. На его счету также четыре победы на Открытом чемпионате США, две - на Уимблдоне и две - на Открытом чемпионате Австралии.