Пожар и взрыв в порту Читтагонг: десятки жертв

Десятки людей погибли в результате пожара и мощного взрыва химикатов на складе морских контейнеров в порту Читтагонг в Бангладеш, ранения получили свыше 300 человек. На данный момент известно о 49 жертвах, но власти опасаются, что эта цифра может увеличиться, так как спасатели ищут пропавших без вести.

"Причины инцидента будут объявлены по результатам расследования, мы пока не можем делать выводы на основании домыслов. Сформирована специальная комиссия, собственное расследование проведет и противопожарная служба", — сообщил заместитель генерального инспектора Анвар Хоссайн.

На складе хранилась перекись водорода. Пожар начался в девять часов вечера по местному времени в субботу, а через три часа произошел взрыв. Ведутся поиски журналистов, приехавших на место событий, когда стало известно о пожаре.

Ударной волной были выбита стекла в близлежащих домах. На складе работали около 600 человек, он расположен в 40 километрах от города Читтагонг, административного центра одноименной области. На складе также хранилась одежд на миллионы долларов, которую должны были экспортировать западным ретейлерам.