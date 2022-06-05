78-я годовщина высадки в Нормандии

На побережье Нормандии, на севере Франции, собрались ветераны и члены их семей из США, Великобритании, Канады и ряда других стран, чтобы отметить 78-ю годовщину морской десантной операции союзников 6 июня 1944 г. Иностранные гости приехали на место проведения операции впервые с допандемийного 2019 г.

«Мы не можем забыть то, что произошло 78 лет назад, — уверен гость из США Грег Дженсен. —И мы видим, что то же происходит некоторым образом снова. Людям нужно открыть глаза. В том, что касается Украины, я не думаю, что люди не понимают, что там на самом деле происходит. Особенно, когда используются определенные понятия, напоминающие о прошлом, которые сейчас неуместны».

«Мы отдаем дань уважения на этом месте и даем понять нашим внукам, какой была Вторая мировая война, в какой местности произошла высадка и сколько людей пожертвовали своими жизнями за свободу для всех», — говорит британский гость Энди Хамилтон..

В высадке в Нормандии принимали участие более 3 млн человек. Создание плацдарма в Нормандии позволила союзникам открыть второй фронт в Европе и начать наступление на территории Франции. В ходе высадки погибли более 4 тысяч военнослужащих союзных сил.