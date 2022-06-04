Штурм Северодонецка и призывы к переговорам

Обстрелы не прекращаются вдоль всей линии соприкосновении на Донецком направлении, российские войска штурмуют Северодонецк. По данным украинских военных, под Херсон и на другие направления переброшена дополнительная российская техника.

Каждый день в результате боевых действий гибнут и получают ранения мирные жители. Накануне в Северодонецке погибла женщина с ребенком. Об этих и других жертвах сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР также сообщают о жертвах и пострадавших среди мирного населения. По данным Национального центра управления обороной РФ, в Россию из опасных районов за сутки были вывезены свыше 19 тысяч человек, в том числе почти 2,5 тыс. детей.

Вблизи линии фронта оказание помощи пострадавшим сопряжено со многими трудностями. Медицинский поезд международной гуманитарной организации "Врачи без границ" перевозит нуждающихся в лечении на запад Украины. С начала российского вторжения помощь благодаря организации получили 600 человек.

По оценкам Генштаба ВСУ, за 100 дней вторжения российские потери ранеными и убитыми составили 80 тысяч военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневно погибают от 60 до 100 украинских солдат.

На 100-й день российского вторжения он обратился к согражданам.

Ровно 100 дней назад мы все проснулись в другой реальности. Ровно 100 дней назад проснулись все остальные Когда украинцев будят не лучи солнца, а взрывы ракет по нашим домам , то просыпаются совсем другие украинцы. <...> Есть три слова, ради которых мы боремся в течение 100 дней: "мир", "победа", "Украина". Владимир Зеленский президент Украины

Боевые действия, которые в Кремле называют спецоперацией, продолжатся до выполнения всех поставленных задач. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ООН призывают Украину и Россию возобновить переговорный процесс. По словам генсека Антониу Гуттерриша, конфликт привел к недопустимым нарушениям прав человека активизирует трехмерный глобальный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый.