Порядок на матче Франция-Дания будут обеспечивать более 2000 полицейских

Более 2000 полицейских и жандармов, в числе которых 650 специалистов по борьбе с преступностью, привлечены к обеспечению порядка на стадионе "Стад де Франс". Здесь сегодня вечером состоится матч между сборными Франции и Дании в рамках футбольной Лиги наций.

Столь большое присутствие сотрудников правоохранительных органов объясняется тем, что власти не хотят повторения событий, произошедших неделю назад перед финалом Лиги чемпионов. Тогда у многих болельщиков оказались поддельные билеты, фанаты вступили в стычки с полицией, применившей слезоточивый газ.

Отвечая на критику, касающуюся способности Франции принимать международные спортивные турниры, президент Эммануэль Макрон сказал:

"Франция всегда доказывала свое умение проводить крупные соревнования, и мы снова продемонстрировали это на Евро. Мы извлечем все уроки из того матча, но я должен напомнить вам, что многие из таких финалов, к сожалению, иногда сопровождались и более драматичными событиями. В настоящее время мы готовимся принять Кубок мира по регби (он пройдет в следующем году) и Олимпийские игры в 2024 году".

Французский лидер так же отметил, что доверяет главе МВД Жеральду Дарманену, которому после инцидента на "Стад де Франс" пришлось объясняться в Сенате. По данным Дарманена, в минувшую субботу на матче "Реал"- "Ливерпуль" присутствовало от 30 до 40 000 человек БЕЗ или с поддельными билетами, в основном болельщики из Англии.