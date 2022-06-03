Антиизраильский протест в Рамаллахе

Палестинцы провели антиизраильский марш протеста недалеко от больницы Рамаллаха на Западном берегу Иордана. Акция прошла после того, как израильские военные смертельно ранили 17-летнего подростка Одех Одеха возле деревни Аль-Мадия. Он стал четвертым палестинцем, убитым за последние два дня. По словам очевидцев, Одех с еще с двумя парнями находился в районе разделительной стены.

В ходе стычек с израильтянами к юго-западу от Дженина погиб один палестинец и по меньшей мере шесть человек получили пулевые ранения.

В ночь на четверг израильские силовики провели операцию в деревне Ябад, где разрушили дом палестинца, убившего 29 марта пять человек в пригороде Тель-Авива.

В пресс-службе израильской армии заявили, что во время операции по сносу дома начались беспорядки и столкновения: палестинцы бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ военные применили средства для разгона толпы и открыли огонь.

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