В Молдавии опасаются разрастания войны в Украине

Война в Украине становится важным фактором для напряжённости вокруг Приднестровья. Спустя три десятителия после войны на территориях, подконтрольных самопровозглашённой республике, остаются российские военные. Чтобы пересечь Днестр, сейчас надо пройти тройной контроль – блокпосты сепаратистов, миротворцев и молдавской полиции.

На международном уровне война в Украине привлекла внимание к другому конфликту — конфликту в Приднестровском сепаратистском регионе Республики Молдова. Бои, длившиеся 5 месяцев в 1992 году, стали самыми кровопролитными после распада Советского Союза.

В селе Варница у линии разраничения растут опасения после заявлений о намерении Москвы обеспечить сухопутный коридор в Приднестровье:

– Вы видите, как они ворвались в Украину и стали убивать. С русскими не связывайся.

– Есть опасность, что сепаратистский режим возмёт под контроль Варницу.

Бывший посол Молдавии в США Игорь Мунтяну говорит, что риск распространения войны с украинской территории на территорию республики достаточно высок:

«Россия не отказалась от своих планов по оккупации бывших советских территорий. Это очень хорошо видно по массированной концентрации вооружённых сил в районе Донбасса, по неоднократным попытках захватить военно-морское превосходство на Черном море и форсировать военное наступление в низовьях Бессарабии».

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что правительство пытается делать всё возможное, чтобы избежать втягивания в войну. ЕС на фоне российского вторжения обещал увеличить военную помощь Кишинёву, который ожидает так же и поставок вооружений от НАТО.

Тирасполь называет это шагами на пути к эскалации напряжённости и предостерегает Молдавию от разжигания конфликта. При этом в самопровозглашённой республике отвергают обвинения в мобилизации и приведении своих военных в полную боевую готовность.