Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" в Москве локализован

Причиной пожара в московском бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадного освещения.

Пожару был присвоен максимальный пятый ранг сложности.

Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. На верхних этажах здания могут оставаться люди.

Сообщается об 11 пострадавших. Более 120 человек были эвакуированы.

Издание Baza сообщает, что на месте работают более 340 спасателей и около 100 единиц техники, в том числе пожарные вертолёты.