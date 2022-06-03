Крупный пожар в бизнес-центре в Москве потушен

Крупный пожар произошёл в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на Западе Москвы. По данным МЧС, огонь охватил более тысячи кв.м. Из здания эвакуировали свыше 120 человек, однако спасатели предупреждали, что внутри могли оставаться ещё люди. Известно о пострадавших, некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около половины десятого утра по местному времени. Пожару присвоили пятый максимальный ранг сложности. В тушении были задействованы сотни пожарных и десятки единиц техники, в том числе вертолёты. Примерно за два с половиной часа возгорание удалось локализовать, впоследствии мэр Сергей Собянин объявил, что пожар полностью потушен.

Согласно предварительным данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замывание при неправильном монтаже фасадного освещения.