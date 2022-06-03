100 дней украинской войны: самые яркие моменты в фотографиях

100 дней украинской войны: самые яркие моменты в фотографияхКомментарии
Euronews
Авторское право Francisco Seco/AP Photo-
Подборка фотографий, запечатлевших ряд моментов в ходе продолжающихся уже 100 дней сражений между российскими и украинскими войсками. Некоторые снимки сделаны в первые дни вторжения, другие – недавно, и все они свидетельствуют об уровне жестокости конфликта. Эти снимки способствовали поддержке Западом Украины, а также усилиям по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях.
Некоторые из фотографий могут шокировать.
Первые дни российского вторжения
Опасности эвакуации мирных жителей из пригородов Киева
Ночи в укрытиях, киевляне и харьковчане прячутся в метро
Разлученные семьи: миллионы жителей покидают страну, в основном женщины и дети
Серьёзные разрушения в Киеве и Харькове
Гражданские лица учатся обращению с оружием
Предупреждение: нижеследующие изображения могут шокировать.