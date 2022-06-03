100 дней украинской войны: самые яркие моменты в фотографиях

Подборка фотографий, запечатлевших ряд моментов в ходе продолжающихся уже 100 дней сражений между российскими и украинскими войсками. Некоторые снимки сделаны в первые дни вторжения, другие – недавно, и все они свидетельствуют об уровне жестокости конфликта. Эти снимки способствовали поддержке Западом Украины, а также усилиям по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях.

Некоторые из фотографий могут шокировать.

Первые дни российского вторжения

Раненая женщина возле больницы после бомбардировки Чугуева, северо-восток Украины. 24 февраля 2022 г. ARIS MESSINIS/AFP or licensors

Наталья Севрюкова стоит возле своего дома после ракетного обстрела Киева. 25 февраля 2022 г. Emilio Morenatti/AP Photo

Один из многоэтажных жилых домов в Киеве, пострадавших от ракетного удара – возможно, местной ПВО. 26 февраля 2022 г УНІАН

Опасности эвакуации мирных жителей из пригородов Киева

Местные жители столпились под разрушенным мостом через реку Ирпень вблизи Киева. 5 марта 2022 г. Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Тела людей, погибших при обстреле с российской стороны, на улице города Ирпень. 6 марта 2022 г. Diego Herrera Carcedo/AP Photo

Ночи в укрытиях, киевляне и харьковчане прячутся в метро

Люди спят в киевском метро, которое служит им бомбоубежищем. 25 февраля 2022 г. Emilio Morenatti/AP Photo

Женщина плачет в подвале, заполненном людьми, прячущимися от российских авиаударов, в пригороде Киева. 2 марта 2022 г. Vadim Ghirda/AP Photo

Злата-Мария Шлапак вместе со щенком Летти в ванне во время воздушной тревоги в квартире, которую её семья, ВПЛ, снимает во Львове. 2 апреля 2022 г. Nariman El-Mofty/AP Photo

Разлученные семьи: миллионы жителей покидают страну, в основном женщины и дети

Дети смотрят в окно неотапливаемого поезда, следующего во Львов из Киева. 3 марта 2022 г. Vadim Ghirda/AP Photo

40-летний Станислав прощается с двухлетним сыном Давидом и 35-леней женой Анной, у поезда, отбывающего во Львов из Киева. 3 марта 2022 г. Emilio Morenatti/AP Photo

Серьёзные разрушения в Киеве и Харькове

Разрушенный спортзал после авиаудара по ТЦ в Киеве. В результате удара погибли восемь человек. В соцсетях сообщалось, что здесь находилась украинская военная техника Efrem Lukatsky/AP Photo

Мужчина выносит вещи из магазина, загоревшегося в ходе сражений с российскими войсками в Харькове. 25 марта 2022 г. Felipe Dana/AP Photo

Гражданские лица учатся обращению с оружием

Женщина учится пользоваться автоматом Калашникова на курсах гражданской самообороны на окраине Львова. 4 марта 2022 г. Daniel Leal/AFP

Волонтёры готовят бутылки с зажигательной смесью в парке Ужгорода. март 2022 г. Nemesh Yarosh/UNIAN

Украинские солдаты Анастасия и Вячеслав перед свадебной церемонией в городском парке Киева. 7 апреля 2022 г. Efrem Lukatsky/AP Photo

Женщина с двумя младенцами в подвале педиатрической больницы, используемом как бомбоубежище, Киев. 28 февраля 2022 г. Aris Messinis/AFP

Беременные женщины в подвале роддома во время воздушной тревоги в Николаеве. 14 марта 2022 г. Bulent Kilic/AFP

Предупреждение: нижеследующие изображения могут шокировать.

Ракетный удар по железнодорожной станции Краматорск во время эвакуации мирных жителей

Экстренная помощь пострадавшим у вокзала Краматорска после удара «Точки-У». Российская сторона утверждает, что такие ракеты не применяются армией РФ. Anatolii Stepanov/AFP

Удары по родильному дому и драмтеатру Мариуполя, где укрывались гражданские

Украинские сотрудники МЧС и волонтеры выносят раненую беременную женщину из пострадавшего в результате обстрела родильного дома в Мариуполе. 9 марта 2022 г. Evgeniy Maloletka/AP Photo

Внутри Мариупольского драмтеатра, где укрывались от обстрелов сотни мирных жителей. 4 апреля 2022 г. Alexei Alexandrov/AP Photo

Освобождённые пригороды Киева, свидетельства расправ

Ира Гаврилюк с кошкой в руках рядом с телами мужа, брата и ещё одного мужчины, у своего дома в Буче. 4 апреля 2022 г. Felipe Dana/AP Photo

Разбитая российская бронетехника вблизи Киева. 31 марта 2022 г. Rodrigo Abd/AP Photo

Погибший мирный житель со связанными за спиной руками в Буче. 4 апреля 2022 г. Efrem Lukatsky/AP Photo

Кран поднимает тело погибшего из братской могилы для опознания в морге в Буче. 10 апреля 2022 г. Rodrigo Abd/AP Photo

70-летняя Надежда Трубчанинова с полиэтиленовым пакетом с телом 48-летнего сына Вадима, убитого российскими солдатами в Буче. 12 апреля 2022 г. Rodrigo Abd/AP Photo

Осаждённые защитники Мариуполя на металлургическом заводе «Азовсталь»

Боец батальона «Азов» на развалинах завода «Азовсталь» во время осады. Май 2022 г. Dmytro Kozatsky/Azov regiment

Раненый боец батальона «Азов» на территории завода «Азовсталь» во время его штурма российской армией, Мариуполь. Май 2022 г. Dmytro ‘Orest’ Kozatsky/Azov

Боец батальона «Азов» в луче света на заводе «Азовсталь» во время его осады российской армией. Май 2022 г. Dmytro ‘Orest’ Kozatsky/Azov regiment

Кадр из видеозаписи, сделанной российской стороной. Украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, обыскивают российские военные. 17 мая 2022 года. May 17, 2022. HANDOUT/AFP

Россия перебрасывает свои силы с севера Украины на восток