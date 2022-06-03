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Украина

100 дней украинской войны: самые яркие моменты в фотографиях

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Свадебная фотография советских времён среди обломков на месте разрыва российского снаряда в ходе сражений в Краматорске на востоке Украины. 21 мая 2022 г.
Свадебная фотография советских времён среди обломков на месте разрыва российского снаряда в ходе сражений в Краматорске на востоке Украины. 21 мая 2022 г.   -   Авторское право  Francisco Seco/AP Photo

Подборка фотографий, запечатлевших ряд моментов в ходе продолжающихся уже 100 дней сражений между российскими и украинскими войсками. Некоторые снимки сделаны в первые дни вторжения, другие – недавно, и все они свидетельствуют об уровне жестокости конфликта. Эти снимки способствовали поддержке Западом Украины, а также усилиям по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях.

Некоторые из фотографий могут шокировать.

Первые дни российского вторжения

ARIS MESSINIS/AFP or licensors
Раненая женщина возле больницы после бомбардировки Чугуева, северо-восток Украины. 24 февраля 2022 г.ARIS MESSINIS/AFP or licensors
Emilio Morenatti/AP Photo
Наталья Севрюкова стоит возле своего дома после ракетного обстрела Киева. 25 февраля 2022 г.Emilio Morenatti/AP Photo
УНІАН
Один из многоэтажных жилых домов в Киеве, пострадавших от ракетного удара – возможно, местной ПВО. 26 февраля 2022 гУНІАН

Опасности эвакуации мирных жителей из пригородов Киева

Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Местные жители столпились под разрушенным мостом через реку Ирпень вблизи Киева. 5 марта 2022 г.Emilio Morenatti/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Diego Herrera Carcedo/AP Photo
Тела людей, погибших при обстреле с российской стороны, на улице города Ирпень. 6 марта 2022 г.Diego Herrera Carcedo/AP Photo

Ночи в укрытиях, киевляне и харьковчане прячутся в метро

Emilio Morenatti/AP Photo
Люди спят в киевском метро, которое служит им бомбоубежищем. 25 февраля 2022 г.Emilio Morenatti/AP Photo
Vadim Ghirda/AP Photo
Женщина плачет в подвале, заполненном людьми, прячущимися от российских авиаударов, в пригороде Киева. 2 марта 2022 г.Vadim Ghirda/AP Photo
Nariman El-Mofty/AP Photo
Злата-Мария Шлапак вместе со щенком Летти в ванне во время воздушной тревоги в квартире, которую её семья, ВПЛ, снимает во Львове. 2 апреля 2022 г.Nariman El-Mofty/AP Photo

Разлученные семьи: миллионы жителей покидают страну, в основном женщины и дети

Vadim Ghirda/AP Photo
Дети смотрят в окно неотапливаемого поезда, следующего во Львов из Киева. 3 марта 2022 г.Vadim Ghirda/AP Photo
Emilio Morenatti/AP Photo
40-летний Станислав прощается с двухлетним сыном Давидом и 35-леней женой Анной, у поезда, отбывающего во Львов из Киева. 3 марта 2022 г.Emilio Morenatti/AP Photo

Серьёзные разрушения в Киеве и Харькове

Efrem Lukatsky/AP Photo
Разрушенный спортзал после авиаудара по ТЦ в Киеве. В результате удара погибли восемь человек. В соцсетях сообщалось, что здесь находилась украинская военная техникаEfrem Lukatsky/AP Photo
Felipe Dana/AP Photo
Мужчина выносит вещи из магазина, загоревшегося в ходе сражений с российскими войсками в Харькове. 25 марта 2022 г.Felipe Dana/AP Photo

Гражданские лица учатся обращению с оружием

Daniel Leal/AFP
Женщина учится пользоваться автоматом Калашникова на курсах гражданской самообороны на окраине Львова. 4 марта 2022 г.Daniel Leal/AFP
Nemesh Yarosh/UNIAN
Волонтёры готовят бутылки с зажигательной смесью в парке Ужгорода. март 2022 г.Nemesh Yarosh/UNIAN
Efrem Lukatsky/AP Photo
Украинские солдаты Анастасия и Вячеслав перед свадебной церемонией в городском парке Киева. 7 апреля 2022 г.Efrem Lukatsky/AP Photo
Aris Messinis/AFP
Женщина с двумя младенцами в подвале педиатрической больницы, используемом как бомбоубежище, Киев. 28 февраля 2022 г.Aris Messinis/AFP
Bulent Kilic/AFP
Беременные женщины в подвале роддома во время воздушной тревоги в Николаеве. 14 марта 2022 г.Bulent Kilic/AFP

Предупреждение: нижеследующие изображения могут шокировать.

Ракетный удар по железнодорожной станции Краматорск во время эвакуации мирных жителей

Anatolii Stepanov/AFP
Экстренная помощь пострадавшим у вокзала Краматорска после удара «Точки-У». Российская сторона утверждает, что такие ракеты не применяются армией РФ.Anatolii Stepanov/AFP

Удары по родильному дому и драмтеатру Мариуполя, где укрывались гражданские

Evgeniy Maloletka/AP Photo
Украинские сотрудники МЧС и волонтеры выносят раненую беременную женщину из пострадавшего в результате обстрела родильного дома в Мариуполе. 9 марта 2022 г.Evgeniy Maloletka/AP Photo
Alexei Alexandrov/AP Photo
Внутри Мариупольского драмтеатра, где укрывались от обстрелов сотни мирных жителей. 4 апреля 2022 г.Alexei Alexandrov/AP Photo

Освобождённые пригороды Киева, свидетельства расправ

Felipe Dana/AP Photo
Ира Гаврилюк с кошкой в руках рядом с телами мужа, брата и ещё одного мужчины, у своего дома в Буче. 4 апреля 2022 г.Felipe Dana/AP Photo
Rodrigo Abd/AP Photo
Разбитая российская бронетехника вблизи Киева. 31 марта 2022 г.Rodrigo Abd/AP Photo
Efrem Lukatsky/AP Photo
Погибший мирный житель со связанными за спиной руками в Буче. 4 апреля 2022 г.Efrem Lukatsky/AP Photo
Rodrigo Abd/AP Photo
Кран поднимает тело погибшего из братской могилы для опознания в морге в Буче. 10 апреля 2022 г.Rodrigo Abd/AP Photo
Rodrigo Abd/AP Photo
70-летняя Надежда Трубчанинова с полиэтиленовым пакетом с телом 48-летнего сына Вадима, убитого российскими солдатами в Буче. 12 апреля 2022 г.Rodrigo Abd/AP Photo

Осаждённые защитники Мариуполя на металлургическом заводе «Азовсталь»

Dmytro Kozatsky/Azov regiment
Боец батальона «Азов» на развалинах завода «Азовсталь» во время осады. Май 2022 г.Dmytro Kozatsky/Azov regiment
Dmytro ‘Orest’ Kozatsky/Azov
Раненый боец батальона «Азов» на территории завода «Азовсталь» во время его штурма российской армией, Мариуполь. Май 2022 г.Dmytro ‘Orest’ Kozatsky/Azov
Dmytro ‘Orest’ Kozatsky/Azov regiment
Боец батальона «Азов» в луче света на заводе «Азовсталь» во время его осады российской армией. Май 2022 г.Dmytro ‘Orest’ Kozatsky/Azov regiment
May 17, 2022. HANDOUT/AFP
Кадр из видеозаписи, сделанной российской стороной. Украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, обыскивают российские военные. 17 мая 2022 года.May 17, 2022. HANDOUT/AFP

Россия перебрасывает свои силы с севера Украины на восток

Leo Correa/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
91-летнюю женщину несут на импровизированных носилках в поезд, который отходит от Северодонецка, где разворачиваются боевые действия. 25 апреля 2022 г.Leo Correa/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.