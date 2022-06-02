Рост занятости в Испании

Безработица в Испании возвращается к показателям, которые регистрировались до финансового кризиса 2008 года. Психологический барьер в 3 млн преодолён. В мае в стране было зарегистрировано почти на 100 000 безработных меньше и появилось более 210 000 новых отделений социального обеспечения.

Безработица снизилась во всех секторах экономики. Услуги и строительство - это области, в которых зарегистрированы наилучшие показатели. Безработных в них стало меньше на 64 000 и на 10 000 соответственно. Кроме того, за один месяц число заключенных бессрочных контрактов превысило 730 000 - это самый высокий показателем с момента утверждения трудовой реформы в феврале. Возобновление туризма было одним из факторов, который помог резкому восстановлению и росту занятости после двух лет пандемии.