Стрельба в больнице Оклахомы: 4 убитых

Еще одна смертоносная стрельба произошла в США - на этот раз в Талсе, штат Оклахома. Четыре человека были убиты на территории больницы Святого Франциска. Ещё несколько получили ранения.

По данным полиции, стрельбу из винтовки и пистолета открыл чернокожий мужчина лет 35-40. Затем он покончил с собой. Инцидент произошел через восемь дней после стрельбы в школе Техаса, жертвами которой стали 19 детей и двое учителей.