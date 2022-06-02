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США

Стрельба в больнице Оклахомы: 4 убитых

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 Кнарик Хачатрян
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Жители Талса после стрельбы на территории больницы
Жители Талса после стрельбы на территории больницы   -   Авторское право  Ian Maule/Tulsa World via AP

Еще одна смертоносная стрельба произошла в США - на этот раз в Талсе, штат Оклахома. Четыре человека были убиты на территории больницы Святого Франциска. Ещё несколько получили ранения. 

По данным полиции, стрельбу из винтовки и пистолета открыл чернокожий мужчина лет 35-40. Затем он покончил с собой. Инцидент произошел через восемь дней после стрельбы в школе Техаса, жертвами которой стали 19 детей и двое учителей.