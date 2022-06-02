Землетрясение на юго-западе Китая. Есть жертвы

По меньшей мере четыре человека стали жертвами землетрясения на юго-западе Китая. Свыше 40 - пострадали, сообщает центральное телевидение страны.

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в среду в городе-миллионнике Яань провинции Сычуань. Эпицентр находился на глубине 17 километров. Затем последовала серия афтершоков.

Власти распорядились об эвакуации почти 13 тысяч жителей пострадавших районов. Многие здания повреждены. Поисково-спасательная операция продолжается, идёт разбор завалов.

В 2008 году мощное землетрясение в той же провинции Сычуань унесло жизни 90 тысяч человек.

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