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Бельгия

Гнездующиеся в Бельгии аисты переживают "бэбибум"

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 Андрей Позняков
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Аисты в период спаривания
Аисты в период спаривания   -   Авторское право  Boris Roessler/dpa via AP

Бельгийский зоопарк Планкендэль стал одним из крупнейших мест гнездования аистов на северо-западе Европы. Колония этих птиц переживает здесь настоящий «бэбибум»: на десятках гектаров территории насчитывается уже более 350 особей. Птенцов, вылупившихся в этом году, осматривают орнитологи. Каждый аист в Планкендэле получает свой номер, рассказывает сотрудник зоопарка Оливье Веркаутерен:

«Кольцевание аистов очень важно: так можно проследить за развитием колонии год от года. Кроме того, это позволяет нам получать информацию о здоровье наших птиц».

К осени молодые аисты улетят из Бельгии в тёплые страны. Путешествие будет долгим, а через несколько лет, по прогнозам специалистов, около трети птиц вернутся к своим родным гнёздам.