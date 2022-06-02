Гнездующиеся в Бельгии аисты переживают "бэбибум"

Бельгийский зоопарк Планкендэль стал одним из крупнейших мест гнездования аистов на северо-западе Европы. Колония этих птиц переживает здесь настоящий «бэбибум»: на десятках гектаров территории насчитывается уже более 350 особей. Птенцов, вылупившихся в этом году, осматривают орнитологи. Каждый аист в Планкендэле получает свой номер, рассказывает сотрудник зоопарка Оливье Веркаутерен:

«Кольцевание аистов очень важно: так можно проследить за развитием колонии год от года. Кроме того, это позволяет нам получать информацию о здоровье наших птиц».

К осени молодые аисты улетят из Бельгии в тёплые страны. Путешествие будет долгим, а через несколько лет, по прогнозам специалистов, около трети птиц вернутся к своим родным гнёздам.