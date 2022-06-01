Летний отпуск в России

В этом году большинство россиян планируют провести летний отпуск внутри страны из-за последствий санкций против РФ за вторжение в Украину. Об этом свидетельствуют данные соцопросов.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, в текущем сезоне внутреннее направление впервые вышло в лидеры продаж турпакетов.

Отель Alean Family Sputni в Сочи стал первым, предлагающим услуги по системе все включено

"Ажиотажного спроса мы на себе пока не испытали, но мы чувствуем на себе, что есть гости, которые выбирали международные курорты, и едут именно к нам в отель для того, чтобы понять, что такое в России уровень все включено", — говорит менеджер гостиницы Ольга Леутова.

Согласно прогнозам Ростурзима, в зависимости от региона рост турпотока может составить 30% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем туроператоры отмечают, что нестабильная ситуация сказывается на спросе

"Пока подтверждения такого спроса во многом зависит от спецоперации, поскольку многие откладывают принятие решения из-за той неопределенности, которую эта ситуация на сегодняшний день создает для работы их компании, связана с заботой о безопасности семьи и какими-то другими вещами", — говорит гендиректор московской компании-туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

При выборе отдыха на юге России туристы сегодня сталкиваются и с транспортными проблемами, т.к. этом регионе из-за боевых действий в Украине закрыты несколько аэропортов.

В начале мая этот вопрос обсуждался в Думе РФ. Председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Саганджи Тарбаев заявил: "Транспортная доступность тоже является главной проблемой из-за военной операции на Украине, из четырех портов один всего работает, это Сочи, он сейчас стал главным транспортным хабом, поэтому основная нагрузка легла на железные дороги на автомобильный транспорт".

Власти РФ обещают вложить в развитие туристической отрасли свыше миллиарда евро, но пока участники рынка пытаются сократить растущие расходы.