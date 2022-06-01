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Великобритания

70 лет правления Елизаветы II

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70 лет правления Елизаветы II
70 лет правления Елизаветы II   -   Авторское право  Alberto Pezzali/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Великобритании проходят последние репетиции и приготовления к празднованию 70-летия правления королевы Елизаветы II. Основные празднества пройдут в Лондоне. Они продлятся со 2 по 5 июня, эти дни объявлены в стране выходными. Согласно опросам, Елизавета II, которой в этом году исполняется 96 лет, пользуется наибольшей популярностью среди членов королевской семьи. Её поклонники могут приобрести разнообразные сувениры в этом магазине.

– Желаю королеве прекрасно провести время вместе с семьёй, – говорит одна из них. – Для неё очень важна её семья. Ещё у неё есть собака, лошади. Конечно, она вспоминает и принца Филиппа, ведь нельзя забыть такого человека. Но надеюсь, что у неё будет время и для отдыха, она ведь очень много работает.

Платиновый юбилей отмечается впервые в истории британской монархии. В популярном развлекательном парке «Леголенд» в Виндзоре уже всё готово к празднованию.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Она стала мировой рекордсменкой по продолжительности правления.