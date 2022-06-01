Корейская группа BTS посетила Белый дом и пообщалась с президентом

Известная K-pop группа BTS посетила Белый дом, где обсудила с президентом Джо Байденом. рост преступлений на почве ненависти, направленных против американцев азиатского происхождения. Их число резко возросло в США на фоне пандемии COVID-19.

Участники бойз-бенда пообещали всячески содействовать в решении этой проблемы.

Тем временем американские поклонники BTS собрались на улице, чтобы хотя бы издалека увидеть своих кумиров.