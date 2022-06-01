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США

Корейская группа BTS посетила Белый дом и пообщалась с президентом

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BTS в Белом доме
BTS в Белом доме   -   Авторское право  Evan Vucci/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Известная K-pop группа BTS посетила Белый дом, где обсудила с президентом Джо Байденом. рост преступлений на почве ненависти, направленных против американцев азиатского происхождения. Их число резко возросло в США на фоне пандемии COVID-19.

Участники бойз-бенда пообещали всячески содействовать в решении этой проблемы.

Тем временем американские поклонники BTS собрались на улице, чтобы хотя бы издалека увидеть своих кумиров.