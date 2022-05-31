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мир

Битва за Северодонецк

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Украина
Украина   -   Авторское право  AP Photo

В ходе боевых действий в Украине на 97-й день войны российские войска по-прежнему сосредоточены на установлении полного контроля над Северодонецком. Армия пытается завершить окружение города с юга. В ряде районов идут уличные бои. Представители самопровозглашенной ЛНР, занята треть Северодонецка.

На донецком направлении российские военные, по данным ВСУ, ведут обстрелы украинских войск вдоль линии соприкосновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Российские СМИ показали видеокадры из Донецка, которому нанесен значительный ущерб. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

В Кремле, полагают военные эксперты, считают, что нельзя терять время и необходимо использовать шанс для расширения подконтрольной сепаратистам территории Донбасса, поскольку появление западного оружия в Украине может сделать это невозможным.

Однако президент США Джо Байден, похоже, опроверг сообщения американских СМИ о том, что США могут поставить Украине артиллерийские системы с большим радиусом действия.

Джо Байден, президент США: "Мы не собираемся посылать в Украину ракетные комплексы, способные достичь России".

Заявление американского лидера прозвучало на фоне просьб Киева о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня, боевой радиус которых составляет сотни километров. Ранее официальные лица США заявляли, что поставки таких систем вооружений рассматриваются.